Der große Tag rückt immer näher! De Hochzeitscountdown läuft auf Hochtouren, denn schon in wenigen Wochen werden sich Meghan Markle (36) und Prinz Harry (33) das Jawort geben. Seitdem die Verlobung im Herbst öffentlich gemacht wurde, wird wie wild über entscheidende Hochzeitsdetails spekuliert: Wer wird kommen? Wie sehen die Einladungen aus? Vor allem eine Frage beschäftigt Royal-Fans auf der ganzen Welt: Was wird die Braut an ihrem großen Tag tragen?

Mittlerweile kommen immer mehr Infos über Meghans Kleid ans Licht. Schon im Januar reiste ihre Stylistin Jessica Mulroney aus Kanada nach London, um ihrer Freundin mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und eine passende Robe zu finden. Wie Mirror berichtet, sei das Freundinnen-Duo erfolgreich gewesen und habe ein Kleid gefunden. Damit wird natürlich die Frage aufgeworfen: Wer hat Meghans Look entworfen? Unter anderem wird das britische Modehaus Ralph und Russo derzeit als Designer gehandelt – die Marke, die schon Meghans Verlobungsdress geschneidert hat. Doch auch Alexander McQueen (✝40), dasselbe Label, das auch Herzogin Kates (36) Brautkleid designte und Antonio Berardi sollen ebenfalls angeblich den Zuschlag bekommen haben. Eines sei aber sicher: Gerüchte, dass Victoria Beckham (43) die glückliche Designerin sein soll, stimmen nicht.

Schon seit Längerem wird gemunkelt, dass die Suits-Darstellerin zwei Outfits haben wird. Da die Hochzeit wie bei Kate und Prinz William (35) in zwei Feierlichkeiten aufgeteilt wird, reiche ein Look nicht aus. Wie ihr Brautkleid, beziehungsweise ihre Kleider, wirklich aussehen, wird man zwar erst Mitte Mai erfahren, doch ein Glamour-Interview von Meghan im Jahr 2016 gab schon mal einen kleinen Vorgeschmack: "Klassisch und einfach ist der Name des Spiels, vielleicht mit einem modernen Twist. Ich persönlich bevorzuge Brautkleider, die skurril oder subtil romantisch sind."

Chris Jackson / Getty Images Meghan Markle

DANIEL LEAL-OLIVAS / Getty Prinz Harry und Meghan Markle bei ihrer Verlobungsankündigung

Charles McQuillan / Getty Images Meghan Markle, Schauspielerin

