Eine willkommene Abwechslung! Am Abend kehrt Let's Dance aus der Osterpause zurück und die verbliebenen zwölf Teams wagen sich wieder mit Salsa, Quickstep und Co. vor die Jury. Das Format begeistert selbst in der elften Staffel immer noch knapp zwei Millionen Zuschauer in der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen: Ob auch die bereits ausgeschiedene Jessica Paszka (27) vor dem Bildschirm sitzt?

In der vergangenen Folge hatten sich die Bachelorette und ihr Tanzpartner Robert Beitsch (26) überraschend verabschiedet. Doch die 27-Jährige ist immer noch Feuer und Flamme für die Sendung, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet: "Ich freue mich sehr, mal die Sendung von zu Hause aus zu sehen. Klar wäre ich gerne noch dabei gewesen, aber es sollte nicht sein." Auf Jessi wartet sicher ein spannendes TV-Programm und vor allem Ablenkung: Die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin ist seit Tagen erkältet.

Das It-Girl ist auch nach dem unerwarteten Aus ein fairer Verlierer: "Ich werde heute noch ein Bild von mir und Robert hochladen. Einfach aus dem Grund, um den anderen Glück, Spaß und Freude für die Sendung zu wünschen – so, wie ich es auch hatte." Schaut auch ihr das heutige Spektakel an?

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Florian Ebener/Getty Images Die "Let's Dance"-Kandidaten nach der zweiten Show

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, TV-Gesicht

MG RTL D / Stefan Gregorowius Jessica Paszka und Robert Beitsch nach der Auftaktsendung von "Let's Dance"

