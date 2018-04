Das lässt sie nicht auf sich sitzen! Eigentlich wollte Daniela Katzenberger (31) nur einen gemütlichen Wellnesstag mit ihren Freundinnen verbringen und hielt die entspannte Mädelsrunde mit einem Foto in den sozialen Medien fest. Mama Iris Klein (50) schien bei diesem Anblick allerdings vor Eifersucht zu kochen – und wetterte unter dem Schnappschuss öffentlich gegen ihre Tochter! Das ließ sich die 31-Jährige natürlich nicht gefallen: Sie setzte sich gegen die harten Anschuldigungen ihrer Mutter zur Wehr!

"Liebe Daniela, ich wünsche dir mit deiner neuen Mutter und deiner neuen Schwester alles Gute. Es ist zwar schade, dass wir alle nicht mehr gut genug für dich sind, aber wir stehen natürlich nicht im Weg", lauteten die stichelnden Worte von Katzenmama Iris unter dem Facebook-Foto der Blondine. Ihren bissigen Kommentar hat die Ludwigshafenerin inzwischen aber wieder gelöscht. Die Netzgemeinde zeigte sich zwar irritiert von dem unerwarteten Seitenhieb, stellte sich jedoch ganz klar auf die Seite ihres blonden Idols. Auch die Antwort der Katze ließ nicht lange auf sich warten: "Entschuldige, dass ich mir mit 31 Jahren erlaube, mit meinen Freundinnen Wellness zu machen... Ohne meine Mutter. Was habe ich mir nur dabei gedacht", machte sie ihrem Ärger Luft.

Dabei wirkte die Mutter-Tochter-Beziehung der beiden in letzter Zeit doch so harmonisch! Noch vor wenigen Wochen nahmen sich die Reality-TV-Damen sogar öffentlich aufs Korn und verbündeten sich gegen Danis Hater. Zoff und Sticheleien ist man von den Streithennen allerdings schon gewohnt: Schließlich kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Spannungen, die die zwei auch öffentlich ausgetragen haben.

