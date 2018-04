Nach ihrer wohlverdienten Osterpause werden die deutschen Promis an der Seite ihrer Profipartner heute Abend endlich wieder über das Let's Dance-Parkett schweben. Mit dabei: Jimi Blue Ochsenknecht (26), der sich in der letzten Show mit seinem Paso Doble zu "Another One Bites The Dust" nicht nur in die Herzen der Zuschauer, sondern auch die der Jury tanzte. Diese Woche steht der Sänger vor einer besonders schwierigen Herausforderung: Er muss sexy sein!

Mit seiner Tanzpartnerin Renata Lusin (30) wird der 26-Jährige heute Abend unter den Argusaugen eines Millionenpublikums seine Hüften kreisen müssen. Eine hotte Salsa zu "Senorita" von Kay One (33) feat. Pietro Lombardi (25) steht auf dem Programm, für die er die letzten Tage knallhart trainiert hat. Mit dem verführerischen Ausdruck, den dieser Lateintanz erfordert, tut sich Jimi jedoch noch ein bisschen schwer. "Das mit der Sexyness hat sie mir vorgemacht. Ich musste dann aber doch immer erst lachen und aufpassen, dass ich das nicht ins Lächerliche ziehe", verriet der Ochsenknecht-Spross gegenüber RTL.

Für seine sehr gute Leistung in der zweiten Liveshow sahnte der sympathische Berliner satte 26 Punkte ab. "Du bist nicht Jimi, du bist Don Juan", rief Motsi Mabuse (36) erfreut. Ob sich die Jurorin heute Abend wieder so begeistert von Jimi zeigt? Immerhin dürfte sie nach den Osterferien, die sie mit ihrem Göttergatten Evgenij Voznyuk in ihrer Heimat Südafrika verbrachte, mächtig erholt sein.

Florian Ebener / Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Renata Lusin bei "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Renata Lusin in der zweiten "Let's Dance'-Show

Florian Ebener/Getty Images Die "Let's Dance"-Jury mit Jimi Blue Ochsenknecht

