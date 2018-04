In der letzten Liveshow vor Ostern ließ die Juroren-Schönheit die Baby-Bombe platzen! In einem hautengen Glitzerkleid betrat Motsi Mabuse (36) das Let's Dance-Studio, ihr zartes Babybäuchlein setzte sie mit diesem Outfit geschickt in Szene. Seitdem hält die Bald-Mama mit ihrem Glück nicht mehr hinterm Berg, verwöhnt Fans mit Momentaufnahmen von ihrer glücklichen Schwangerschaft. Und passend zu ihrem sonnigen Gemüt trägt die sexy Brünette auch mit Babybauch bunte Farben, die ihren glowy Look perfekt abrunden.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk genoss die Profi-Tänzerin die "Let's Dance"-Osterpause in ihrem Heimatland Südafrika. Auf Instagram bezauberte sie ihre Follower täglich mit spannenden Schnappschüssen von wilden Landschaften und Impressionen ihrer Schwangerschafts-Fashion. Stilsicher setzt Motsi ihre wachsende Körpermitte in Szene. Ihre Outfits sind stets fröhlich und bunt – und entsprechen damit dem Charakter der dunkelhäutigen Beauty. Und auch ihr neuestes Pic sprüht nur so vor Lebenslust: In einem engen, grellgelben Kleid ist die Bald-Mama darauf zu sehen. Die Farbe überstrahlt alles, Motsis zufriedenes Lächeln auch.

Nach den erholsamen Tagen wird die Style-Queen am kommenden Freitag wieder ihren gewohnten Jury-Platz zwischen Jorge Gonzalez (50) und Joachim Llambi (53) einnehmen und die Tänze der deutschen Promis bewerten. In welche knallige Farbe wird die Fashionista wohl dieses Mal gekleidet sein?

Motsi Mabuse Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Jurorin

Anzeige

Motsi Mabuse Evgenij Voznyuk und Motsi Mabuse im Südafrika-Urlaub

Anzeige

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de