Für sie ist schon jetzt Schluss: Jessica Paszka (27) musste Let's Dance in der vergangenen Folge verlassen. Obwohl die einstige Bachelorette mit 16 Punkten nicht die niedrigste Jury-Wertung des Abends erhielt – den letzten Platz teilten sich Schauspielerin Iris Mareike Steen (26) und TV-Koch Chakall – konnte Jessi die Zuschauer zu Hause mit ihrer Leistung einfach nicht überzeugen. Noch in der Sendung vergoss sie bittere Tränen und konnte es kaum fassen. Und auch in den kommenden Tagen wird Jessi vermutlich noch nah am Wasser gebaut sein, wie sie gegenüber Promiflash verriet.



