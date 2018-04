Sie können ihn aufheitern! Die Gerüchteküche brodelt, wenn es um Justin Bieber (24) geht – vor allem in Bezug auf seinen Beziehungsstatus. Nachdem der Sänger wieder mit seiner Jugendliebe Selena Gomez (25) zusammengekommen war, wurde zuletzt über eine erneute Trennung der beiden spekuliert. Auf neuen Fotos von dem Blondschopf ist ihm Liebeskummer jedenfalls nicht anzusehen. Im Kreise seiner Familie geht Justin sogar richtig auf und strahlt über sein ganzes Gesicht.

Paparazzi erwischten den "What Do You Mean"-Interpreten in Malibu zusammen mit seinem Vater Jeremy (42), seinem Bruder Jaxon (8) und seiner Schwester Jazmyn (9). Nach einem gemeinsamen Lunch im angesagten Restaurant Nobu verfrachtete der Musiker seine Angehörigen in seinen türkisen Lamborghini Aventador und fuhr mit ihnen zum Sky Zone Trampolin Park in Van Nuys.

Justin und sein Papa haben trotz ihrer innigen Beziehung einige Höhen und Tiefen hinter sich, wie der 25-Jährige selbst in einem Interview mit GQ offenbarte. In den vergangenen Jahren wuchs das Duo aber zusammen. Wie viel Jeremy ihm bedeutet, drückte sein Sohn erst kürzlich in einem emotionalen Social-Media-Beitrag aus.

Jacson / Splash News Justin Bieber und sein Bruder Jaxon in Malibu

Jacson / Splash News Justin Bieber und seine Schwester Jazmyn

Jacson / Splash News Justin Bieber und sein Vater Jeremy

