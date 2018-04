Vor knapp vier Wochen überreichte Daniel Völz (33) seine allerletzte Rose an Kristina Yantsen. Nach der großen Liebesoffenbarung im Bachelor-Finale erklärten die Turteltauben ganz stolz, dass sie auch Monate nach den Dreharbeiten noch ein Paar sind – und sprachen sogar davon, dass die gebürtige Kasachin schon bald zu ihrem Schatz in die Hauptstadt ziehen wolle. Davon scheint jetzt jedoch keine Rede mehr zu sein: Kristina will wohl doch in Nordrhein-Westfalen bleiben!

Auf Instagram veröffentlichte die Tänzerin vor wenigen Tagen einen heißen Schnappschuss: In knapper Sportbekleidung posiert die 25-Jährige vor dem Spiegel – doch nicht nur das knackige Sixpack der Brünette fällt auf. Auch die Bildunterschrift sorgt für einige Verwirrung: "Ich werde bald wieder mit dem Training anfangen. Kennt ihr gute Fitnessstudios im Raum von Düsseldorf und Köln?", fragt Kristina ihre Follower. Doch warum will das Reality-TV-Gesicht sich an eine Gym-Mitgliedschaft binden – wenn sie doch eigentlich bald die Kisten packen und zu ihrem Liebsten nach Berlin ziehen will?

Sich ein gemeinsames Liebesnest zu bauen steht scheinbar nicht mehr auf der aktuellen To-do-Liste des Pärchens – dabei erklärten Daniel und Kristina noch vor Kurzem im Promiflash-Interview, wie sehr sie unter ihrer Fernbeziehung leiden: "Wir vermissen uns jeden Tag und sagen uns das auch!" Was denkt ihr: Kann die Liebe der beiden diese Entfernung überstehen? Stimmt unten ab.

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor"

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen, Gewinnerin von "Der Bachelor" 2018

Instagram / kristinayantsen Daniel Völz und Kristina Yantsen

