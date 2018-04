Kehrt Selena Gomez (25) den USA jetzt den Rücken? Erst im vergangenen Monat hat die Sängerin sich von ihrer On-Off-Liebe Justin Bieber (24) getrennt – dieses Mal angeblich endgültig. Während sich ihr Ex schnell mit einer Neuen tröstete, versuchte Sel ihren Liebeskummer in einem Urlaub zu vergessen. Das reichte dem ehemaligen Disney-Star aber offenbar noch nicht: Selena soll jetzt nach Australien auswandern wollen!

Die plötzlichen Umzugspläne der "Wolves"-Interpretin plauderte jetzt ein Insider dem Onlineportal Radar Online gegenüber aus. Demnach wünsche sich die Musikerin einen Neustart: "Zu diesem Zeitpunkt hält sie nichts mehr in Amerika. Selena hat Australien schon immer geliebt und glaubt, dass das ein cooler Ort zum Leben wäre." Die Quelle sei sich sicher, dass dieses Vorhaben der 25-Jährigen sehr ernst zu nehmen ist. Ob der Wechsel von Hollywood – wo Selena zurzeit lebt – nach Down Under auch eine Karrierepause für die Brünette bedeuten würde, ist noch nicht klar.

Das vergangene Jahr war für den Popstar ziemlich turbulent. Innerhalb weniger Monate musste sie nicht nur zwei Trennungen verkraften, sondern sich auch von einer Nierentransplantation erholen.

Getty Images / AFP Selena Gomez und Justin Biber bei den "American Music Awards" 2011

WENN.com Selena Gomez in Los Angeles

Dave Kotinsky / Getty Images Selena Gomez bei der New York Fashion Week 2017

