Auch ein Kameragesicht muss mal die Füße hochlegen! Als Businesslady, Ehefrau und Mama hat Daniela Katzenberger (31) eigentlich immer etwas um die Ohren: Vom eigenen Magazin bis hin zum ganz persönlichen Familienwahnsinn – beruflich und privat geht es für die Kultblondine ständig rund. Jetzt nimmt sich die viel beschäftigte Strahlefrau aber endlich mal eine Auszeit: So sieht Danis wohl verdienter Wellness-Urlaub in Baden-Württemberg aus!

Auf ihrem Instagram-Account lässt die Powerfrau ihre Follower an ihrer Erholungskur teilhaben. "Ich denke an... absolut nichts", freut sich die Badenixe in ihren Bikinischnappschüssen. Kein Wunder: Bei der idyllischen Waldlandschaft im Hintergrund und einem Pool ganz für sich alleine kann wohl selbst die leidenschaftliche Quasseltante nicht anders, als mal so richtig abzuschalten.

Im Indoor-Bereich geht die "Wellness für Mutti" weiter. Um die folgenden Turnstunden im knappen Badeoutfit auszugleichen, gönnt sich Dani danach noch ein leckeres Essen. Ein absolut perfekter Trip, wie ihr Strahlen von Ohr zu Ohr vermuten lässt.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger in einem Wellnesshotel im Schwarzwald

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Autorin

