Viel Spaß und jede Menge Glitzer – das gab es am Dienstag bei dem Launch-Event zu Rihannas (30) Make-up-Kollektion "Fenty Beauty by Rihanna". Kommende Woche sollen die Produkte nun endlich in den Geschäften landen und auch online erhältlich sein – und die Fans können gespannt sein! Schon für die Präsentation ließ sich die Sängerin etwas ganz Besonderes einfallen und machte damit vor allem ihrer kleinen Nichte Majesty eine Freude. Bei diesem süßen Kinderlächeln wäre die Kosmetik allerdings beinahe in den Hintergrund gerückt.

Sie hat sich sichtlich amüsiert! Gemeinsam mit ihrer Tante tollte die kleine Majesty im glitzernden Bällebad herum. Ausgelassen warf sie die Kugeln in die Höhe und schob sich durch das randvolle Becken. Für die Paparazzi, die das Spektakel natürlich aus nächster Nähe verfolgten und massenhaft Fotos schossen, hatte der kleine Lockenkopf unterdessen überhaupt keine Augen mehr. Auch die "We found Love"-Interpretin schien ihren Spaß auf der Veranstaltung zu haben. Als sie alleine für die Fotografen posierte, war sie dann aber wieder ganz Profi!

Den millionenschweren Deal mit der Firma Kendo ergatterte Rihanna bereits im Jahr 2016. Im Herbst vergangenen Jahres kamen dann die ersten Kosmetikartikel der "Fenty Beauty by Rihanna"-Linie auf dem Markt. Der CEO des Unternehmens zeigte sich schon damals überzeugt, dass ihre Zusammenarbeit mit der Sängerin supererfolgreich werden würde. "Wir wollen damit nach den Sternen greifen", verriet er im Interview mit WWD.

Splash News Rihanna mit ihrer Nichte Majesty

Anzeige

Splash News Rihanna und ihre Nichte Majesty beim Launch der "Fenty Beauty by Rihanna"-Kollektion

Anzeige

Nick Zonna / Splash News Rihanna beim Launch ihrer "Fenty Beauty by Rihanna"-Kollektion

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Rihanna ihre Nichte mit zu dem Event genommen hat? Total rührend! Die Kleine scheint jede Menge Spaß gehabt zu haben! Irgendwie unpassend! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de