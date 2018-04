Christos hat es fast geschafft – er steht im Halbfinale von The Biggest Loser! Doch was noch viel wichtiger ist: Der YouTuber hat während der Zeit im Andalusien-Camp unglaubliche 36 Kilogramm abgenommen. Damit hat sich der 23-Jährige seinen größten Traum bereits erfüllt und kann seine besorgten Eltern beruhigen: Er ist als gesunder Junge zurückgekehrt – und rührt Mama und Papa mit einer bewegenden Entschuldigung!

Bevor entschieden wird, welche Teilnehmer in die letzte Runde kommen, durften die Abnehem-Willigen ihre Liebsten in Deutschland besuchen – so auch Christos. Nachdem er seine Freunde und Bekannte begrüßt hatte, setzte er sich mit seinen Eltern in eine ruhige Ecke. "Ich möchte mich für die Zeit vor dem Camp entschuldigen. Dafür, was für ein Sohn ich war." Er stellte ihnen gegenüber klar, dass er ihnen mit seinem Gewicht nie Kummer bereiten wollte, sagte aber auch: "Ich habe selbst entschieden, was ich essen will." Nach diesen Worten konnten Herr und Frau Christodoulou ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.

Bereits in einem früheren Promiflash-Interview machte der Bartträger klar, dass seine Eltern seine größte Motivation sind: "Mir war einfach klar, wenn ich jetzt nochmals eine Trainingseinheit mache und noch mal kämpfe, wird die nächste Waage wieder gut und zu Hause werden alle weinen, aber nicht aus Trauer, sondern aus Freude". Das hat der Reality-Star definitiv erreicht!

Wie es für Christos bei "The Biggest Loser" weitergeht, erfahrt ihr am Sonntag ab 17:45 Uhr auf Sat.1.

SAT.1 / Benedikt Mueller Christos Christodoulou, "The Biggest Loser"-Kandidat

SAT.1 Alexandra und Christos bei "The Biggest Loser"

SAT.1/ Daniel Waschnig "The Biggest Loser"-Kandidat Christos nach dem Umstyling

