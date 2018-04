Sie hat drei Töchter und ist ein altes Häschen im Filmgeschäft: Schauspielerin Heike Makatsch (46). Ostermontag brillierte die Vollblutmama im Tatort und ab Oktober ist sie im Kinderabenteuer "Benjamin Blümchen" zu sehen. Doch wie schafft sie das alles? Wie schwer ist es wirklich, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen? In einem Interview hat Heike über ihr turbulentes Leben gesprochen!

Familie oder Karriere? Für die Schauspielerin sei das nie ein Thema gewesen: "Ich habe immer gespürt, wo und wie meine Prioritäten liegen. Heute fühle ich mich wirklich sehr privilegiert. Denn das mit Job und Kindern ist ja auch wirklich gut ausgegangen", erzählte Heike dem Magazin Gala. "Wir bekommen das alles gut hin. Ich habe ein gutes und funktionierendes familiäres Netzwerk", berichtete der Fernsehstar weiter.

Mit Musiker Max Schröder hat Heike zwei gemeinsame Töchter. Die Wege der Eltern trennten sich jedoch – heute ist TV-Star Trystan Pütter an ihrer Seite. Die beiden haben eine Tochter. Seid ihr Fan von Heike? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

AEDT/WENN.com Schauspielerin Heike Makatsch

Anzeige

WENN TV-Star Heike Makatsch in Berlin

Anzeige

WENN Heike Makatsch bei der Goldenen Kamera, 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de