Justin Bieber (24) liebt seine Tattoos und zeigt das fertige Kunstwerk auf seinem Oberkörper jetzt ganz stolz. Auf Instagram bezieht der "Sorry"-Interpret jetzt Stellung zu seiner Körperkunst. Dabei verrät er auch, wie lange er die schmerzende Nadel in seiner Haut ertragen musste: "Über einhundert Stunden harter Arbeit stecken in diesem Körper und ich bereue keine Einzige. Ich liebe Kunst über alles und habe meinen Körper zur Leinwand gemacht. Und es macht einfach so viel Spaß!"



