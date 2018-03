Justin Bieber (23) bekommt einfach nicht genug! Der "What Do You Mean"-Sänger ist ein absoluter Tattoo-Fanatiker. Seinen Körper zierten bereits zahlreiche Bemalungen an Armen, Bauch und Gesicht. Aber dem Biebs reichte das offenbar nicht. Denn er postete vor wenigen Stunden Aufnahmen, die beweisen: Justin hat mit einem neuen Bauch-Tattoo nachgelegt! Und das ist nicht nur riesengroß, sondern sorgte bei seinen Fans auch für jede Menge Gesprächsstoff. "Ich liebe es", "Es ist perfekt, ich mag es", finden zwei begeisterte User unter dem Beitrag. Doch Kritik gab es auch: "Tolles Bild, aber zuuuuu dunkel" und "Es sieht aus, als wäre er dreckig", schrieben zwei weitere Netzliebhaber. In der Promiflash-Umfrage fiel Justins neuer Körperschmuck durch. Knapp 71 Prozent der Leser hofften, dass der Biebs sein Tattoo nicht bereut.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de