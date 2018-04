Auf dem Tanzparkett hat er die Nase vorn! Die Zwillinge Heiko (18) und Roman Lochmann (18) messen sich auf ihrem YouTube-Kanal immer wieder in unterschiedlichen Wettbewerben. Ihren bisher größten Kampf lieferten sie sich aber auf dem Let's Dance-Parkett: In der aktuellen Staffel der TV-Tanzshow überholte Roman nun seinen Bruder Heiko! Denn der musste am Freitag die Show verlassen. Wird ihm Roman diese Niederlage jetzt für immer unter die Nase reiben?

Danach sieht es eher nicht aus. Denn Romans Siegesfreude ist mächtig getrübt, wie er im Promiflash-Interview verriet. "Ich freue mich schon, dass ich das Lochi-Battle gewonnen habe. Man hätte es aber noch etwas mehr in die Länge ziehen können", bringt er seine Enttäuschung über Heikos Exit zum Ausdruck. Damit lastet nun ein großer Druck auf dem in der Show verbliebenen Zwilling. "Jeder Tanzschritt zählt jetzt doppelt, einfach für Heiko! Jetzt liegt es an mir. Wir wollen uns natürlich jetzt umso mehr verbessern und weiter kommen", erzählte Roman.

Heiko jedenfalls glaubt fest an seinen Bruder. "Er wird das Ding rocken. Ich werde natürlich bei den Liveshows dabei sein, um meinem Bruder zuzusehen", zeigte er sich optimistisch. Traut ihr Roman auch den Sieg zu? Stimmt im Voting ab!

Florian Ebener/Getty Images Katja Kalugina und Roman Lochmann bei "Let's Dance"

Instagram / romanlochmann Roman und Heiko Lochmann

Florian Ebener/Getty Images Kathrin Menzinger und Heiko Lochmann bei der "Let's Dance"-Entscheidung

