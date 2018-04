Realitystar Khloe Kardashian (33) erwartet ihr erstes Kind. Das Mädchen soll noch in diesem Monat zur Welt kommen. Damit heißt der Kardashian-Jenner-Clan in diesem Jahr schon das dritte Baby in ihrer Familie willkommen. Während die Vorfreude auf den Nachwuchs steigt, hat die Unternehmerin schon ganz klare Vorstellungen, wie ihr kleiner Wonneproppen werden soll: Sie will, dass ihr Töchterchen ihren Po erbt!

Das verriet die werdende Mama jetzt auf ihrer Website Khloe with a K. Dort veröffentlichte der Keeping up with the Kardashians-Star schon eine ziemlich genaue Liste mit den Wunschmerkmalen für den Familienzuwachs. Demnach wünscht sie sich für ihr Baby nicht nur ihre heißen Rundungen, sondern auch ihren Sinn für Humor, ihren Musikgeschmack und ihren Geschäftssinn. Ganz wichtig ist für die 33-Jährige natürlich auch, dass die Kleine später mal genauso gute Selfies schießt, wie ihre Mama. Aber auch von Baby-Daddy Tristan Thompson (27) soll ihr Kind das ein oder andere erben. Vor allem seine technischen Fähigkeiten, sein Umgang mit Geld und seine Lache haben es Khloe offenbar angetan.

Mit solchen Überlegungen lenkt der TV-Star sich anscheinend von der langen Wartezeit bis zur Geburt ab. Davor soll sie nämlich bereits panische Angst haben.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian im März in Japan

Anzeige

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian auf ihrer Baby-Party im März 2018

Anzeige

Clint Brewer / Splash News Khloe Kardashian, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de