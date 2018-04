Motsi Mabuse (36) und Jorge Gonzalez (50) sind auch in diesem Jahr wieder als Juroren in der RTL-Show Let's Dance zu sehen. Neben dem strengen Tanzprofi Joachim Llambi (53) versprühen die beiden Sympathieträger immer wieder gute Laune – die Publikumslieblinge sind allerdings nicht nur am Jurypult ein tolles Team! Ihre einzigartige Freundschaft verewigte Motsi jetzt auch in den sozialen Medien – mit einer liebevollen Botschaft an ihren BFF.

"Lass uns dankbar sein für die Leute, die uns glücklich machen. Sie sind die charmanten Gärtner, die unsere Seele erblühen lassen", schrieb die 36-Jährige auf Instagram. Dazu postete die Profisportlerin einen Schnappschuss mit ihrem Kumpel, auf dem die beiden förmlich um die Wette grinsen und strahlen! Vor mittlerweile sechs Jahren lernten sich die TV-Gesichter in der sechsten Staffel von "Let's Dance" kennen. Vor allem ihre Liebe zum Tanzen hat Motsi und Jorge zusammengeschweißt. Gemeinsam legen die zwei nämlich auch abseits der Kamera gerne eine flotte Sohle aufs Parkett, wie der Kubaner Promiflash bereits 2016 verraten hat: "Privat machen wir viel zusammen. Wir treffen uns oft auf verschiedenen Partys und dann geht die Post ab!"

Auch in der vorletzten "Let's Dance"-Folge heizten die gebürtige Südafrikanerin und der Designer dem Publikum mit einem fröhlichen Tänzchen ordentlich ein! Der Grund für ihr glückliches Steppen: Motsi wird bald zum ersten Mal Mama. Angesichts dieser freudigen Nachricht war ihr Best Buddy natürlich kaum noch zu halten!

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez

Andreas Rentz/Getty Images Motsi Mabuse mit Jorge Gonzalez bei "Let's Dance"

Patrick Hoffmann/WENN.com Jorge Gonzalez und Motsi Mabuse

