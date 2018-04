Es könnte jeden Moment so weit sein, dass Herzogin Kate (36) und Prinz William (35) ihr drittes Kind in den Armen halten. Dafür werden in ihrer Stammklinik, dem Lindo Wing des St Mary's Krankenhauses, bereits alle Vorbereitungen getroffen. Für die anstehende Geburt des royalen Sprösslings hat sich das Krankenhaus sogar aufgehübscht und das Treppengeländer streichen lassen. Jetzt reservierte das Krankenhaus einen Parkplatz!

Wie das People-Magazin berichtet, wurde vor dem Londoner Krankenhaus ein Halteverbotsschild aufgestellt. Parken sei dort vom neunten bis einschließlich 30. April nicht gestattet. Außerdem seien bereits die Bereiche für die Presse gekennzeichnet worden. Ein sicheres Zeichen, dass sich die britischen Royals bald über Nachwuchs freuen dürfen: Auch als Kate Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) zur Welt brachte, stellte das Krankenhaus entsprechende Hinweisschilder bereits zwei Wochen vor dem Geburtstermin auf. Wäre dies auch bei ihrem dritten Nachwuchs der Fall, würde das Baby um den 23. April das Licht der Welt erblicken.

Im April kommen einige royale Festtage zusammen. Am 21. April ist der Geburtstag von Queen Elizabeth II., die diesen besonderen Tag schon zum 92. Mal feiern darf. Sollte Kates Bauchbewohner am 29. April vom Storch gebracht werden, käme er am siebten Hochzeitstag seiner Eltern zur Welt.

Chris Jackson/Getty Images Prinz William, Prinz George, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte in Hamburg

Eammon M. McCormack / Getty Images Herzogin Kate beim SportsAid-Event in London

Chris Jackson / Getty Images Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William im Juni 2017

