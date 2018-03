Das Krankenhaus hübscht sich auf! Bei Herzogin Kate (36) und Prinz William (35) könnte es jeden Moment so weit sein. Das royale Traumpaar erwartet Baby Nummer drei. Und der werdende Papa kündigte bereits an: Lange wird der Nachwuchs nicht mehr auf sich warten lassen. Das scheint auch schon in der Stammklinik der Royals, dem Lindo Wing, angekommen zu sein: Dort wird jetzt renoviert!

Wie das US-Magazin People berichtet, soll das Luxusspital jetzt die Treppengeländer vor dem Haupteingang neu streichen lassen. Das lässt zumindest ein "Frisch gestrichen"-Schild erahnen. Diese Schönheitsmaßnahme ist ein klares Indiz dafür, dass der königliche Spross schon bald erwartet wird. Immerhin hat sich das Krankenhaus schon 2013 vor der Geburt von Prinz George (4) eine Generalüberholung gegönnt.

Wirklich verdenken kann man den Medizinern ihre Eitelkeit allerdings nicht. Immerhin werden vor genau diesen Treppen Stufen – wie schon vorher bei den Geburten von George und Charlotte (2) – bald unzählige Fotografen und Kameramänner lauern. Da möchte man sich schließlich von seiner besten Seite zeigen!

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Kate und Prinz William mit Prinzessin Charlotte

Anzeige

Ben A. Pruchnie/Getty Images Herzogin Kate und Prinz William mit Prinz George vor dem Krankenhaus

Anzeige

Ian Gavan/Getty Images Herzogin Kate und Prinz William mit Prinzessin Charlotte vor dem Lindo Wing

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de