Spätes Mutterglück! Die Real Housewives-Darstellerin Kenya Moore bekommt ein Baby – nicht nur der erste Nachwuchs für die Reality-TV-Schönheit, sondern auch eine Überraschung für ihre Fans. Da Kenya 47 Jahre alt ist, hätten die wohl nicht damit gerechnet, dass sich die erfolgreiche Geschäftsfrau während ihrer beeindruckenden Karriere für das Muttersein entscheidet. Doch tatsächlich kommt zu ihren Rollen als Filmproduzentin, Model, Hollywoodstar und Schauspielerin jetzt auch die der Mama hinzu.

Das verriet Kenya in der Reunionshow der Real Housewifes of Atlanta am vergangenen Sonntag: "Wir werden definitiv am Ende des Jahres einen Jungen oder ein Mädchen willkommen heißen. Oh mein Gott, ich habe es verkündet! Ich möchte nicht über die Einzelheiten sprechen, weil ich immer noch sehr nervös bin, ich möchte warten, bis alles sicher ist." Die Schauspielerin ist seit zehn Monaten mit dem New Yorker Restaurantbesitzer Marc Daly verheiratet.

Ein kleines Baby großzuziehen und selbst jenseits der 40 zu sein – das ist heute gar keine Seltenheit. Neben Kenya durften auch die Hollywood-Schauspielerinnen Geena Davis (62, Mutter mit 46 Jahren), Salma Hayek (51, Mutter mit 41 Jahren) oder Nicole Kidman (50, Mutter mit 41 Jahren) die Freuden einer späten Erstlingsgeburt genießen.

Jamie McCarthy / Getty Images US-Schauspielerin Kenya Moore und Ehemann Marc Daly

Frederick M. Brown / Getty Images Kenya Moore 2005 auf den BET Comedy Icon Awards

WENN/Picture Media / WENN.com Nicole Kidman und Tochter Sunday Rose

