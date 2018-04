Matratzensport für das perfekte Familienglück! Kylie Jenner (20) schwebt gerade im siebten Mama-Himmel: Im Februar brachte der Reality-Star seine erste Tochter Stormi Webster zur Welt. Für die Influencerin soll bei einem Kind aber noch lange nicht Schluss sein – angeblich wünscht sich die TV-Bekanntheit schon ganz bald ein Geschwisterchen für ihren Spross. Und dafür soll sich die Netz-Queen bereits fleißig mit ihrem Schatz Travis Scott (25) in den Laken wälzen!

Aktuell sollen die Unternehmerin und der Rapper endlich wieder Zeit für sich haben – und romantische Momente nur zu zweit genießen, so ein Kumpel der beiden gegenüber Radar Online. Bei den heißen Stelldicheins sollen die Eltern angeblich auf jegliche Verhütung verzichten: "Wenn man bedenkt, wie fruchtbar sie ist, würde es niemanden überraschen, wenn sie bald wieder schwanger ist." Kylies größter Wunsch sei es ohnehin, eine große eigene Familie zu haben: "Wenn sie also gleich mit einem zweiten Kind nachlegt, würden einige ihrer Ziele auf einmal in Erfüllung gehen."

Und Kylie hat mit ihrem Travis wohl den perfekten Familienvater an ihrer Seite. Denn der frischgebackene Dad kümmert sich rührend um sein kleines Mädchen, wie ein Snapchat-Video von ihm und seinem Knirps zeigt. Darauf schmust und kuschelt er innig mit Stormi – zärtliche Küsschen inklusive.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster

Snapchat / kylizzlemynizzle Stormi Webster und Travis Scott

