Die YouTuber Tobias und Maren Wolf (25) müssen einen Trauerfall in der Familie verkraften. Der Großvater von Tobi ist ganz plötzlich verstorben. Das Netz-Paar lenkt sich jetzt vor allem mit Arbeit ab: "Was würde es bringen, wenn wir zu Hause sitzen und traurig sind? Wir sind nach wie vor traurig und es gibt Minuten, da lachen wir und da vergisst man das, so doof es auch klingt, für einen Moment und dann fällt man wieder in dieses Loch und ist wieder traurig und denkt drüber nach", erklärte Maren in einem YouTube-Video. Ihre Fans hatten schon länger vermutet, dass etwas bei den Wolfs nicht stimmt.



