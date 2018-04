Daniela Katzenberger (31) bereitet sich mit schweißtreibenden Trainings auf den Sommer vor. Via Social Media hält die Kultblondine fest: Für den Beachbody stemmt sie ordentlich Gewichte und Stangen. Nach harter Arbeit gönnt sich das TV-Gesicht aber natürlich auch mal eine Pause im Gym. Und die nutzt sie sinnvoll! Dani begibt sich auf einen Ausflug in Richtung ihres knackigen Ehemanns Lucas Cordalis (50). "Mhhh, yammi-yammi", tönt sie in einer aktuellen Instagram-Story. Zu sehen: ihr durchtrainierter Liebster mit ausgestrecktem Po auf einem Stepper.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de