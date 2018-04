Catherine Zeta-Jones (48) und Michael Douglas (73) erfreuten ihre Fans erst vor Kurzem mit einem witzigen Vorher-Nachher-Bild ihrer Familie auf Social Media. Schon auf dem Schnappschuss fiel auf, dass ihre Tochter Carys (14) als kleiner Doppelgänger ihrer schönen Mutter durchgehen könnte – auf einer Fashionshow in New York kam jetzt der endgültige Beweis: Das Töchterchen hat gute Chancen, in die Fußstapfen ihrer berühmten Mom zu treten.

Wie Catherine mit einem Video auf Instagram zeigt, besuchte sie mit Carys eine Modenschau des italienischen Designerlabels Dolce & Gabbana in New York. Die Schülerin stahl der 48-Jährigen Schauspielerin fast die Show, so elegant und grazil stolzierte sie in ihren Stilettos die Treppen der New Yorker Metropolitan Opera hinauf. Beide trugen ihre braunen Mähnen offen und waren top gestylt. Das Potenzial, eine Hollywoodlegende zu werden – wie ihre beiden Eltern – hätte die 14-Jährige auf jeden Fall, wie sie mit diesem Auftritt auf dem Red Carpet zeigt.

Im März vergangenen Jahres verriet Catherine bereits, dass ihre zwei Kinder ebenfalls von einem Leben als Schauspieler träumen: "Sie gehen jedes Jahr in ein Sommer-Camp. Dort führen sie Musicals und Theaterstücke auf – und sie lieben es!" Die beiden hätten großes Talent, schwärmte sie. Von Carys wird man definitiv noch viel hören!

Christopher Peterson/Splash News Carys Zeta Douglas auf der D&G-Party in New York

Carys Zeta Douglas/Instagram Carys Zeta Douglas mit einer Freundin

Carys Zeta Douglas/Instagram Carys Zeta Douglas mit Halbbruder Cameron (m.) und Bruder Michael

