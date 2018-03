Catherine Zeta-Jones (48) und Michael Douglas (73) sind schon seit 17 Jahren glücklich verheiratet – im Jahr ihrer Hochzeit wurde auch ihr Sprössling Dylan (17) geboren. Drei Jahre später folgte Töchterchen Carys (14). Die beiden Geschwister sind inzwischen ganz schön groß geworden, wie ein witziges Vorher-Nachher-Bild beweist: Gemeinsam mit ihren Sonnenscheinen stellten die Schauspieler ein zehn Jahre altes Familienfoto nach!

Auf ihrem Instagram-Account postete die Schauspielerin den lustigen Schnappschuss, der eine Aufnahme aus dem Jahr 2008 covert. "Wie die Zeit vergeht! Draußen vor unserer Hütte in Kanada", schrieb die brünette Schönheit in die Bildunterschrift. Vor einem Jahrzehnt konnten die Eltern ihre Kids noch locker auf dem Arm tragen. Für das frisch aufgenommene Bild müssen sich die vier mittlerweile aber ganz schön verrenken: Das macht dem lustigen Haufen sichtlich Spaß und sie lachen fröhlich in die Kamera.

In den vergangenen Jahren hatte das Ehepaar zwar einige Tiefpunkte zu überstehen – Michaels Krebsdiagnose oder den Gefängnisaufenthalt seines Sohnes Cameron (39) – meisterte aber alle Krisen erfolgreich gemeinsam und ist immer noch verliebt wie am ersten Tag. Im vergangenen Jahr verriet der Familienvater, dass es bei ihm Liebe auf den ersten Blick war: "Als ich sie zum ersten Mal traf, fand ich heraus, dass wir denselben Geburtstag haben und ich dachte: ’Oh Mann... das ist es jetzt’ – und wir beide fanden es großartig", schwärmte der Hollywoodstar.

Ilya S. Savenok / Getty Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas in New York

Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones mit Tochter Carys

Earl Gibson III / Freier Fotograf / Getty Images Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones bei einer Award-Show

