Königlicher Protest! Keine anstehende Hochzeit sorgte in den vergangenen Wochen für so viele Schlagzeilen wie die von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36). Am 19. Mai wird sich das Paar das Jawort geben und noch ist die Gästeliste top­se­c­ret. Es ist allerdings kein Geheimnis, dass der Blaublüter trotz zahlreicher Zweifel gern den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (56) und seine Gattin Michelle (54) bei den Feierlichkeiten begrüßen würde. Wie zahlreiche britische Medien jetzt berichten, habe sich Harry nun durchgesetzt: Die Obamas dürfen angeblich kommen – auch wenn ihm eigentlich davon abgeraten wurde.