Stück für Stück scheint Paris Hilton (37) alte Kriegsbeile zu begraben! Erst kürzlich war die Hotelerbin in einem Social-Media-Clip ihrer einstigen besten Freundin und späteren Konkurrentin Kim Kardashian (37) zu sehen. Nun wärmte die Unternehmerin noch eine andere vergangene Freundschaft wieder auf: Vor Kurzem lief Paris ihrer Ex-"The Simple Life"-Kumpeline Nicole Richie (36) über den Weg – und bei diesem Treffen sollen wahre Bestie-Funken gesprüht haben!

Wie Just Jared berichtet, liefen sich Nicole und Paris vergangenen Sonntag bei den The Daily Front Row's 4th Annual Fashion Awards im Beverly Hills Hotel in Los Angeles in die Arme. Von der eisigen Stimmung, die seit dem Ende ihrer gemeinsamen Reality-Show zwischen den beiden geherrscht hatte, war allerdings nichts mehr zu spüren: Die beiden It-Girls sollen sich mit einer herzlichen Umarmung begrüßt und anschließend auch noch mehrere Minuten miteinander gequatscht haben. Ihren Gesichtern und ihrem Gelächter nach zu urteilen, soll die Freude über das Wiedersehen auf beiden Seiten riesig gewesen sein.

Kein Wunder, schließlich hat Paris die Tochter von Schmusesänger Lionel Richie (68) bereits zu ihrer bevorstehenden Hochzeit mit Schauspieler Chris Zylka (32) eingeladen – genau wie Kim und deren Göttergatten Kanye West (40)! Derzeit stehen also alle Zeichen auf Friede, Freude, Eierkuchen.

Facebook / Paris Hilton Paris Hilton und Kim Kardashian an Weihnachten 2016

Mr. Canon / Splash News Paris Hilton im Beverly Hills Hotel, Los Angeles

Frazer Harrison/Getty Images Nicole Richie und Paris Hilton 2004

