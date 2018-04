Lisa und Lena (15) legten seit ihren ersten Musical.ly-Clips 2015 eine steile Karriere hin. Sie gehören nicht nur für deutsche Fans zu den beliebtesten Influencern der Lip-Sync-Plattform. Auch im Ausland haben sich die blonden Zwillinge aus Stuttgart einen Namen gemacht – und wer bekannt ist, der lernt schnell viele neue Gesichter kennen. Jetzt trafen die Twins ein paar ganz besondere Promis – den Cast von "Avengers: Infinity War"!

In seiner Instagram-Story hielt das beliebte Doppelpack das aufregende Event fest. Und aufregend war es wohl wirklich, schließlich trifft man Hollywood-Stars wie Benedict Cumberbatch (Dr. Stephen Strange), Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Sebastian Stan (Bucky Barnes) und Tom Holland (Spiderman) nicht alle Tage. Die Twins und die Darsteller des Actionfilms hatten einen verrückten Tag – sie gaben Interviews und traten bei einer lebensgroßen Variante des Strategiespiels "Vier gewinnt" gegeneinander an. "Es war wirklich cool und eine große Ehre, so viele talentierte Schauspieler zu treffen. Wir sind sehr dankbar", zeigte sich eine der beiden Twins schwer beeindruckt und happy.

Ab dem 26. April ziehen die Marvel-Helden in "Avengers: Infinity War" auch in deutschen Kinos in den Krieg gegen Thanos. Bis dahin soll der spannende Science-Fiction-Streifen mit lustigen Aktionen ordentlich promotet werden. Da war der Cast um Benedict Cumberbatch und Co. bei den quirligen Zwillingen doch genau richtig. Schließlich haben Lisa und Lena mit ihren 28,2 Millionen Musical.ly-Fans eine riesige Reichweite. Was haltet ihr von dem Treffen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena mit Elizabeth Olsen

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena mit einem Teil des "Avengers: Infinity War"-Casts

Instagram / heikolochmann Die Lochis mit Lisa und Lena

