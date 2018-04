Ist diese tiefgründige Botschaft von Chethrin Schulze (25) an Ex-Rosenkavalier Daniel Völz (33) gerichtet? Seit Wochen hält sich die hartnäckige Behauptung, die ehemalige Love Island-Kandidatin und der diesjährige Bachelor hätten etwas am Laufen. Ihr zeitgleicher Aufenthalt in Wien verhärtete die Spekulationen. Mit einem nachdenklichen Post im Netz feuert die blonde Ex-Curvy Supermodel-Teilnehmerin die Gerüchteküche um eine Liebelei mit dem Immobilienmakler nun weiter an: Ist das ihr kleines Liebesgeständnis an den Geschäftsmann?

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Chethrin jetzt diese herzergreifenden Zeilen: "Ich danke dir für all die wunderbaren Momente, deine Nähe, dein Lachen, die gemeinsamen Reisen und das Dasein. Aber vielleicht müssen wir beide erst zu den Menschen werden, die am Ende so zusammenpassen, dass NICHTS mehr sie trennen kann." Ob der Reality-Star mit dem letzten Satz wohl auf Kristina Yantsen anspielt? Schließlich ist die gebürtige Kasachin seit ihrem Sieg im Bachelor-Finale offiziell die Frau an Daniels Seite.

Vielleicht gehört die Liebe zwischen Kristina und Daniel aber auch längst der Vergangenheit an? Schließlich hatte das Couple vor Kurzem eigentlich noch davon gesprochen, in dieselbe Stadt zu ziehen, um ihrer Fernbeziehung zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen ein Ende zu bereiten. Nach einem Social-Media-Post der brünetten Beauty ist nun jedoch klar: Die Kuppelshow-Stars werden vorerst in getrennten Städten wohnen bleiben.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Reality-Star

WENN Kristina Yantsen und Daniel Völz beim Deutschen Kosmetikpreis

MG RTL D Daniel Völz und Kristina Yantsen bei "Der Bachelor"

