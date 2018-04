Matthias Schweighöfer (37) ist wieder auf der Jagd nach der mächtigsten Cyberwaffe der Welt. Für weitere sechs Episoden der Amazon-Thrillerserie "You Are Wanted" schlüpft der Schauspieler wieder in die Rolle des Hotelmanagers und Familienvaters Lukas Franke, der durch einen Hackerangriff ins Visier etlicher Geheimdienste und Aktivisten geraten ist. Am 18. Mai startet die zweite Staffel der ersten deutschen Eigenproduktion des Streaminganbieters.

Fast genau ein Jahr nach dem Seriendebüt läuft in Deutschland und Österreich die erste Folge der neuen Staffel. Und wie Hauptdarsteller und Produzent Matthias Schweighöfer verriet, können sich die Fans auch diesmal wieder auf reichlich Action freuen: "Für Lukas Franke wird es in den neuen Folgen noch gefährlicher, noch bedrohlicher: Er dachte, er hätte die Kontrolle über sein Leben zurückerlangt. Aber im Leben gibt es kein Zurück." Auch Amazon Prime Video-Chef Dr. Christoph Schneider blickt voller Vorfreude auf den Staffelstart: "Wir sind sehr stolz, unseren Prime-Mitglieder auf der ganzen Welt diese High-End-Thrillerserie made in Germany zu präsentieren."

Einen kleinen Ausblick auf die Handlung gab es sogar auch: Das Gedächtnis von Lukas Franke wurde gelöscht und die Cyberwaffe namens "Burning Man" ist nicht mehr in seinem Besitz. "Nun geht der Albtraum von Neuem los", teasert der amerikanische Online-Versandhändler. Damit die Waffe nicht in die falschen Hände gerät, begibt sich Lukas also erneut auf die Jagd, bei der sowohl er als auch seine Familie in sehr großer Gefahr schweben.

WENN / Patrick Hoffmann Matthias Schweighöfer bei der Goldenen Henne 2016

WENN / Starpress Matthias Schweighöfer bei den GQ Men Of The Year Awards 2017

Clemens Bilan/Getty Images Matthias Schweighöfer bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2016

