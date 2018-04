In der beliebten RTL-Kuppelshow Der Bachelor wollte sie das Herz des Rosenkavaliers Leonard Freier (33) erobern, ging aber leider leer aus: Bereits in der vierten Nacht der Rosen musste die bayerische Blondine ihre Koffer packen. In Male-Model Nico Schwanz (40) fand sie schließlich ihre große Liebe – zumindest vorübergehend. Im vergangenen Jahr gewann das Paar noch die zweite Staffel von Das Sommerhaus der Stars, trennte sich jedoch kurz darauf. Bei Bachelor in Paradise sucht Saskia jetzt endgültig nach der Liebe ihres Lebens!

In dem neuen RTL-Datingformat will die 26-Jährige endlich den richtigen Mann finden. "Damals hat es ja leider nicht funktioniert, deshalb versuche ich mein Glück erneut", beteuerte die ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin gegenüber RTL. "Ich bin, glaube ich, ein sehr emotionaler und direkter Mensch, aber auch sehr vorsichtig geworden in Sachen Männern", verriet sie über sich selbst. Ob sie hier etwa auf die gescheiterte Beziehung zu ihrem Ex Nico anspielt? Höchstwahrscheinlich! Immerhin lieferten sich die beiden eine öffentliche Schlammschlacht vom Allerfeinsten. Auf der paradiesischen Insel Koh Samui in Thailand wird die gelernte Steuerfachangestellte die zur Auswahl stehenden Single-Herren deshalb ganz besonders genau unter die Lupe nehmen.

An die Zeit unter der strahlenden Sonne Südostasiens hegt die kecke Schönheit hohe Erwartungen: "Was ich erwarte vom Paradies, das ist natürlich sehr schönes Wetter, tolle Leute, tolle Dates und am Schluss, mit der großen Liebe nach Hause zu fahren." Ob ihr Traum in Erfüllung gehen wird, bleibt abzuwarten!

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, bekannt durch "Der Bachelor"

MG RTL D / Stefan Menne Nico Schwanz und Saskia Atzerodt, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2017

Instagram/saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, Ex-Bachelor-Kandidatin

