Katja Krasavice (21) bekommt einen Ritterschlag vom Musikprofi! Die Erotik-Vloggerin feierte im November ihr Gesangsdebüt mit der versauten Single "Doggy". Nach dem Riesenerfolg des Songs legte die selbsternannte Mrs. Bitch vor wenigen Tagen ihre zweite Nummer "Dicke Lippen" nach. Die harten Beats, der dröhnende Bass und Katjas Sprechgesang begeistern nicht nur ihre Follower – sondern auch Rap-Legende Kay One (33)!

"Entertainment pur! Aber ist echt ein Ohrwurm. Das muss man zugeben", lobt der deutsche Musiker Katjas versextes Musikstück auf seiner Facebook-Seite. Und Kay One weiß, was beim Publikum ankommt: Der Rapper hat schon mehrere Nummer-eins-Alben veröffentlicht – sein Hit "Senorita" mit Pietro Lombardi (25) sammelte mittlerweile über 90 Millionen Klicks auf YouTube! Von diesem Fachmann jetzt ein so fettes Lob zu bekommen, begeistert die blonde Sexbombe. In ihrer Instagram-Story bedankt sie sich mit einem dicken Kuss-Emoji.

Katjas Busenfreundin Micaela Schäfer (34) kennt auch den Grund, warum der Track ihrer Nackedei-Kollegin so gut ankommt. Für sie hat "Dicke Lippen" ein Mega-Ohrwurm-Potential, wie sie Promiflash verraten hat: "Man kann sich diesen Text echt toll merken. Ich stehe ja auch so auf sexuelle Songs, finde ich richtig geil!"

Facebook / Kay One Kay One reagiert auf Facebook auf Katja Krasavices Song "Dicke Lippen"

Instagram / katjakrasavice.mrsbitch Katja Krasavice, Erotik-Vloggerin

YouTube / Katja Krasavice Nacktmodel Micaela Schäfer und Erotik-YouTuberin Katja Krasavice



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de