Eine Beziehung wurde bisher zwar nicht offiziell bestätigt, die verschmusten Bilder aus dem gemeinsamen Mexiko-Urlaub sprechen aber eine deutliche Sprache: Heidi Klum (44) und Tom Kaulitz (28) können derzeit einfach nicht die Finger voneinander lassen! Die innigen Küsse zwischen der Modelmama und dem Tokio Hotel-Gitarristen sind aber nicht nur brandheiß – sie sorgen auch für eine hitzige Debatte in Sachen Altersunterschied und Liebe!

Nach früheren Beziehungen mit deutlich älteren Männern wie Sportmanager Flavio Briatore (67) und Sänger Seal (55) wurde die Germany's next Topmodel-Chefin in den vergangenen Jahren eher zu einem perfekten Beispiel für das sogenannte "Cougar-Phänomen" – Frauen, die eine Vorliebe für jüngere Männer haben und diese offen ausleben. Von ihrem Ex Vito Schnabel (31) trennen Heidi 13 Jahre, bei Tom sind es 16. Dass genau das in einem Großteil der Berichterstattungen immer wieder thematisiert wird, erhitzt nun einige Gemüter. Aber warum ist dieser Altersunterschied überhaupt so erwähnenswert?

Schließlich gibt es mit beispielsweise Demi Moore (55), Mariah Carey (48) und Kim Cattrall (61) mittlerweile mehr als genug Frauen, die sich öffentlich mit deutlich jüngeren Partnern zeigen. Trotzdem kursierten um Heidi zuletzt Cover-Schlagzeilen wie "Skandal-Affäre mit einem Teenie-Star – Heidi Klum sollte sich schämen" (Das neue Blatt) oder "Peinliche Liebes-Show – Dreht das Top-Model jetzt völlig durch?" (Freizeit Woche).

So oder so werden zwei erfolgreiche und augenscheinlich verschossene Menschen wie Heidi und Tom sich von dem ganzen Wirbel ohnehin wohl kaum beirren lassen - und das ist wohl auch gut so, wie viele Kommentatoren in den Sozialen Medien schreiben. Sowohl in den internationalen Medien - Heidi Klum ist auch in den USA ein Mega-Star - als auch hierzulande äußerten sich Leser und Fans gönnerhaft. Die ganz große Kritik blieb aus: Das ist untypisch für eine Liebschaft von Heidi Klum - und gerade deshalb auch durchaus erfrischend.

Fest steht: Toms Tage als “Teenie-Star” sind – auch wenn das vielleicht noch nicht bis überall hin durchgedrungen sein mag – schon längst gezählt. Mittlerweile ist der kleine Junge mit der großen Gitarre und den Dreads immerhin 28 Jahre alt, damit schon seit zehn Jahren volljährig und wirkt abgesehen davon in aktuellen Interviews durchaus im vollen Besitz seiner geistigen Fähigkeiten. Wofür Heidi sich bei einvernehmlichem Geturtel mit einem erwachsenen Mann denn nun konkret “schämen sollte”, bleibt bei objektiver Betrachtung also nach wie vor ein Rätsel.

“Aber sie ist doch Mutter von vier Kindern” lautet das vielleicht liebste Argument einiger, die die nackigen Liebesschnappschüsse aus Mexiko mit gerümpfter Nase oder einem argwöhnischen Kopfschütteln betrachten. Zwischen Tom und Heidis ältester Tochter Leni (13) liegen 15 Jahre. Clint Eastwood (87) heiratete mit 66 Jahren eine 31-Jährige, als sein ältester Sohn Kyle gerade 28 war. Harrison Fords (75) Frau Calista Flockhart (53) ist 53 Jahre alt, sein Sohn Ben 50 – einen Skandal machten die Medien daraus allerdings nie. Vielleicht ja, weil es Männer sind. Vielleicht auch, weil es von diesen Paaren keine Bilder beim Oben-Ohne-Knutschen auf einer Terrasse in Mexiko gibt.

