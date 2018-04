Neue Details zum X Factor-Comeback: International ist die Show schon seit Jahren mega-erfolgreich. In Deutschland hingegen konnte sich das Format im Jahr 2010 – trotz Starbesetzung – nicht so richtig durchsetzen. Nach drei Staffeln war es dann auch schon wieder vorbei. Mit einer sechsjährigen Pause wird die Castingshow jetzt neu aufgelegt. Rapper Sido (37) steht dabei schon lange als erstes Jurymitglied fest. Nun wurde ein zweiter Juror bekannt gegeben!

Bisher schien es so, als sei der neue "X Factor"-Anlauf ein kleines Familienprojekt. Neben dem "Mein Block"-Interpreten wird auch seine Frau Charlotte Würdig (39) auf der Bühne stehen – allerdings als Moderatorin. Der zweite von insgesamt vier Jurysitzen geht jedoch laut Mitteilung des Senders Sky 1 an kein Mitglied der Würdig-Family, sondern an einen in Deutschland noch relativ unbekannten Singer-Songwriter aus New York: Ignacio Uriarte alias Lions Head war bisher vor allem als Warm-up für Künstler wie Joris (28) oder Milky Chance unterwegs. Sein erfolgreichster Song "When I Wake Up" erreichte über eine Million Views im Netz.

Bleibt noch abzuwarten, wer die anderen beiden Jurorenposten einnehmen wird. Klar ist: Ignacio wird sich nicht nur neben Sido behaupten müssen, er tritt auch in große Fußstapfen. Immerhin wurden die Kandidaten bisher von Stars wie Sarah Connor (37), Till Brönner (46), H.P. Baxxter (54) und Moses Pelham (47) gecoacht.

Ralf Succo/WENN Ignacio Uriarte bei der Jose Carreras Gala

Ralf Succo/WENN Ignacio Uriarte bei der Jose Carreras Gala 2016

WENN Die "X Factor"-Jury 2012: Sarah Connor, H.P. Baxxter, Sandra Nasic und Moses Pelham

