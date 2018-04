Happy Birthday, Shirin David (23)! Die YouTuberin feiert heute ihren 23. Geburtstag. Pünktlich zum Ehrentag zeigt sich die Neu-Brünette von ihrer freizügigen Seite. In der Sonne Dubais posierte sie in den letzten Tagen immer wieder im Bikini für die Kamera und präsentierte dabei ihre heißen Kurven. Dass sie auch in den letzten Lebensjahren nicht mit ihren Reizen geizte, zeigt ein Blick in ihr Klamottenarchiv. So hüllte sie sich zwar das eine oder andere Mal in Prinzessinnenroben, bei den meisten Auftritten trug sie allerdings knappe, körperbetonte und transparente Outfits.



