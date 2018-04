Kaley Cuoco (32) schwelgt im absoluten Liebesglück. Die Schauspielerin und ihr Verlobter Karl Cook schweben auf Wolke sieben – und sie lassen ihre Follower gerne an ihrer Romanze teilhaben. Selbst der Heiratsantrag landete im Netz. So viel Glück in der Liebe hatte die The Big Bang Theory-Darstellerin aber nicht immer. Bevor sie ihren Traumprinzen gefunden hat, musste die Blondine nämlich schon so manchen Frosch küssen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de