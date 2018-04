Ein emotionaleres Geschenk hätte es wohl kaum geben können! Am Mittwoch durfte Let's Dance-Jurorin Motsi Mabuse 37 Kerzen auf ihrer Geburtstagstorte auspusten. Eine ganze Reihe von Stars und Sternchen ließen es sich nicht nehmen, der TV-Quasselstrippe zu ihrem Ehrentag zu gratulieren. Neben Fernsehkollege Mousse T. (51) und Tanzmaus Charlotte Würdig (39) ließ noch ein ganz besonderer Gratulant von sich hören – und setzte ihrem großen Tag damit das Sahnehäubchen auf!

In ihrem aktuellen Post auf Instagram strotzt das Fernsehgesicht nur so vor Glück: In dem süßen Schnappschuss, der Motsi mit ihrem strahlenden Göttergatten Evgenij Voznyuk zeigt, verrät sie den schönsten Augenblick ihres B-Days: "Das beste Geburtstagsgeschenk überhaupt war es, das allererste Mal diesen kleinen Herzschlag zu hören. Das ist einfach so wunderbar", freut sich die werdende Mama.

Obwohl die Bald-Mami an ihrem Geburtstag nicht entspannt die Füße hochgelegt hat, sondern stattdessen in ihrer Tanzschule tätig war, kommt sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Ich habe sehr vieles, für das ich dankbar bin. Ich bin gesund, glücklich und werde geliebt", resümiert sie ihr Leben.

Florian Ebener/Getty Images) Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

Instagram / motsimabuse Evgenij Voznyuk und Motsi Mabuse im März 2018

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk

