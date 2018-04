Was ist nur Chakalls Geheimrezept? Der Koch fegt in der diesjährigen Staffel über das Let's Dance-Parkett, aber richtig steigern kann sich der Argentinier nicht: In allen Shows ist er bisher auf dem letzten Platz gelandet. Trotz deutlich schwächerer Leistungen setzte sich Chakall im Zuschauervoting bereits gegen Tina Ruland (51), Heiko Lochmann (18) und Jessica Paszka (27) durch. Letztere verriet jetzt im Promiflash-Interview, was hinter Chakalls Dancing-Erfolg stecken könnte: "Chakall ist wirklich ein ganz, ganz angenehmer Mensch und wirklich richtig süß, muss ich sagen."



