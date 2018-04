Ob dieser Glücksbringer Barbara Meier (31) an die Let's Dance-Tabellenspitze geführt hat? Seit einem Monat fegen wieder deutsche Promis über das Tanzparkett der RTL-Show. Damit sich die Amateure in kürzester Zeit zu Profitänzern entwickeln können, benötigen sie ein intensives Training. Zusätzlich setzt der eine oder andere Star auf persönliche Erfolgsnachhelfer. Auch Barbara Meier hat immer ein ganz besonderes Utensil dabei, das ihr die Extraportion Selbstvertrauen schenkt!

Promiflash fragte die Germany's next Topmodel-Siegerin von 2007, was ihr neben dem harten Tanzunterricht Sicherheit auf der rhythmischen TV-Reise schenkt. "Ich habe immer ein kleines Stofftier dabei", verriet die Beauty. Und dieses flauschige Tierchen ist nicht erst seit gestern ein wichtiger Erfolgsgarant: "Das habe ich schon seit meiner Schulzeit. Der war mit in New York, als ich dort auf der Schauspielschule war, in Paris beim Modeln, überall. Der ist jetzt natürlich auch immer mit dabei."

Anscheinend hat der Kuschelfreund in der vergangenen Sendung seine Aufgabe bestens erfüllt. Barbara und Profipartner Sergiu Luca (35) konnten sich um stolze neun Punkte – im Vergleich zur vorherigen Performance – steigern.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Instagram / barbarameier Barbara Meier und Sergiu Luca

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Sergiu Luca und Barbara Meier, "Let's Dance"-Paar 2018

Anzeige

Instagram / sergiuluca_ Barbara Meier und Sergiu Luca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de