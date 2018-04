Durchgehend online – das sind bei Let's Dance nicht nur die Webstars! Für Die Lochis gab es in der vergangenen Folge des TV-Tanzwettbewerbs einen Dämpfer: Heiko Lochmann (18) musste die Show verlassen, sein Zwillingsbruder Roman (18) bleibt im Rennen. Um den Social-Media-Eifer müssen sich die YouTuber-Twins jedoch keine Sorgen machen: Werbepausen und freie Zeit nutzen auch die anderen Show-Stars für Ausflüge ins Netz – vor allem die Jury ist im Posting-Fieber!

Im Kölner Studio beobachtet Promiflash, dass Jorge Gonzalez (50) und Motsi Mabuse (37) das Netzfieber ergriffen hat: Die beiden Juroren verbrachten die Werbepausen am liebsten mit ihren Smartphones, wobei die schwangere Motsi wieder supergemütlich mit Plüsch-Schlappen unterwegs war. Nachdem der letzte Tanz vorgeführt war, startete bei den Kandidaten ein regelrechter Posting-Wahn – so scheinen die Tänzer und Promis nicht nur um Stimmen zu kämpfen, sondern auch ihre Nervosität kurz vor der Verkündung der Resultate zu bekämpfen!

Schon beim Training lassen viele Promis die Kamera für ihre Follower mitlaufen. Dazu gehört auch Lochi-Twin Roman, dem aktuell über 1,5 Millionen Instagram-Abonnenten zuschauen. Seine Profipartnerin Katja Kalugina (24) nerve die Filmerei zwar nicht wirklich, doch der 18-Jährige finde nicht immer den richtigen Zeitpunkt dafür. "Sie will damit sagen, ich hole mein Handy immer in den unpassendsten Momenten heraus", erklärte Roman gegenüber Promiflash. Verfolgt ihr die Social-Media-Auftritte der "Let's Dance"-Stars? Macht in unserer Umfrage mit.

Florian Ebener/Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Kathrin Menzinger, Heiko Lochmann, Marta Arndt und Chakall in der dritten "Let's Dance"-Show 2018

Anzeige

Roman Lochmann Roman Lochmann und Katja Kalugina während des "Let's Dance"-Trainings

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de