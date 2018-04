Er ist der Sieger des Lochmann-Zwillings-Battles: 22 Punkte sahnte Roman Lochmann (18) bei Let's Dance an der Seite seiner Profipartnerin Katja Kalugina ab. Mit einem peppigen Jive zum Sommerhit "Ab in den Süden" überzeugte er nicht nur die Jury von seinem tänzerischen Talent, sondern auch seine Fans, die fleißig für ihn anriefen. Die gute Performance kam allerdings nicht von ungefähr. Im Interview mit Promiflash verriet der YouTube-Hottie jetzt, wie er das schweißtreibende Training mit Katja empfindet.

Während die "Let's Dance"-Reise für seinen Bruder Heiko (18) und Profitänzerin Kathrin Menzinger (29) seit vorigem Freitag beendet ist, geht es für Roman mit vollem Karacho weiter. Mit Katja trainiert der 18-Jährige in jeder freien Minute. So harmonisch, wie alles wirkt, ist es dabei nicht ständig. "Es ist schon eine Spannung zwischen uns. Es ist natürlich nicht so, dass wir uns immer komplett lieb haben. Manchmal geht man sich auch ein bisschen auf die Nerven", verriet er Promiflash. Als erfolgreicher Blogger mit 1,5 Millionen Instagram-Followern muss der Promitänzer seine Community stets auf dem Laufenden halten, auch während der Proben. "Mich nervt das nicht so, ich bin ja auch eher so. Aber natürlich muss man den richtigen Moment dafür finden", sagte Katja über die Smartphone-Sucht ihres Schützlings.

Ein besonders großer Bewunderer des Mädchenschwarms saß vergangene Woche auch live im Publikum: Oma Lochmann kam angereist, um ihre beiden Enkel tanzen zu sehen. Über Heikos "Let's Dance"-Aus war sie natürlich alles andere als happy, dafür dürfte sie sich für den Erfolg von Roman und Katja umso mehr gefreut haben.

Roman Lochmann Roman Lochmann und Katja Kalugina während des "Let's Dance"-Trainings

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Katja Kalugina und Roman Lochmann bei "Let's Dance"

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Roman (links) und Heiko Lochmann (rechts) mit ihrer Oma (Mitte)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de