Ist Daniele Negroni (22) wieder auf Flirtkurs? Zuletzt geriet das Liebesleben des Dschungelcamp-Spaßvogels dank seiner Ex in die Schlagzeilen: Nach seinem Trash-TV-Abenteuer sollen der Sänger und seine frühere Flamme Julia Marschner wieder angebandelt haben – immerhin hatte Daniele im australischen Busch sogar davon gesprochen, seine Verflossene mächtig zu vermissen. Nun lässt seine neue hübsche Begleitung die Fans aufhorchen: Nach einem gemeinsamen Ausflug in die Stadt der Liebe nimmt er eine junge Influencerin nun mit zum ECHO – was geht zwischen den beiden?

In seinen Instagram-Storys, die er kurz vor Beginn der großen Preisverleihung in Berlin postete, hielt Musical.ly-Newcomerin Tina Neumann ein Peace-Zeichen in die Kamera. Die beiden statteten einem Radiosender einen gemeinsamen Besuch ab und verbrachten auch schon den Abend zuvor zusammen, als Daniele ein Konzert gab. Die 16-Jährige und der DSDS-Sieger zeigten sich auf ihren Accounts außerdem immer wieder in Kuschelstimmung in Paris – da vermuteten zahlreiche Fans doch glatt eine aufkeimende Liebe!

Ob die Österreicherin, die genau wie seine Ex aus Wien stammt und angeblich schon mit Mike Singer (18) angebandelt hat, wirklich Danieles neue Freundin ist? Im RTL-Interview traten die beiden als beste Freunde auf und widersprachen den Gerüchten. "Wir sind die besten Vorzeigeleute, dass zwischen Männern und Frauen heutzutage noch Freundschaft echt ist", erklärte Daniele. Glaubt ihr, die beiden sind wirklich nur gute Kumpels? Stimmt ab!

Facebook / https://www.facebook.com/julia.marschner.140 Julia Marschner und Daniele Negroni

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni und Tina Neumann in Paris

MG RTL D / Severin Schweiger Daniele Negroni beim Dschungel-Spezial von "Das perfekte Promi-Dinner"

