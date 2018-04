Wer von ihnen ist wohl der größte Womanizer? Seit Dienstag ist der Cast der allerersten deutschen Staffel von Bachelor in Paradise offiziell bestätigt. Mit ganzen acht Ladys und sechs Männern startet die Show allerdings mit einem deutlichen Frauenüberschuss – wenn Zickenkrieg um die heißesten Typen da mal nicht vorprogrammiert ist! Allerhöchste Zeit, die ersten RTL-Fotos der schmucken Single-Boys mal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Er ist vielen Zuschauerinnen vor allem wegen seiner strahlend blauen Augen im Gedächtnis geblieben: Philipp Stehler. Die schienen in der dritten Staffel von Die Bachelorette auch Lehrerin Alisa ganz gut zu gefallen, kurz vor dem Finale entschied sie sich aber gegen den Berliner. Ob er es bei "Bachelor in Paradise" mit seinem Hundeblick und dem durchtrainierten Body dieses Mal bis zum Ziel schafft?

Auch an Johannes Haller dürften Kuppelshow-Fans sich noch lebhaft erinnern. 2017 kämpfte der Blondschopf vom Bodensee um Rosenverteilerin Jessica Paszka (27), musste sich im Finale aber gegen David Friedrich (28) geschlagen geben. Mit seinem einprägsamen Dialekt und seiner unermüdlichen Begeisterungsfähigkeit konnte er zumindest das eine oder andere Zuschauerherz für sich gewinnen. Mit Sicherheit wird seine Zeit bei "Bachelor in Paradise" auch einfach der Wahnsinn!

Er gilt als das absolute Highlight des Start-Casts: Oliver Sanne (31). Als Bachelor von 2015 ist er nicht nur der einzige, der bisher schon einmal selbst die Rosen verteilen durfte – vor Ort trifft er außerdem gleich auf zwei seiner damals verschmähten Ladys. Damit ist die Sportskanone doch schon jetzt ein absoluter Herzschmerz-Garant. Welcher "Bachelor in Paradise"-Kandidat ist euer Favorit? Stimmt in der Umfrage ab!

Er leistete Johannes vergangenes Jahr Gesellschaft: Domenico de Cicco. Der schaffte es bei Jessica zwar nur bis kurz vor die Homedates, seinen Titel als absoluter Spaßvogel der Staffel hatte er bis dahin aber schon längst in der Tasche. Möglicherweise öffnet ihm das ja auch bei "Bachelor in Paradise" die eine oder andere Tür – Humor macht ja bekanntermaßen sexy.

Diese zwei hingegen sind die Underdogs der Show: Christian Rauch und Marvin Osei. Während Letzterer in Staffel drei bereits in Folge zwei die Koffer packen musste, konnte Christian Rauch Bachelorette Anna Hofbauer (29) in der zweiten Staffel zumindest eine Woche länger von sich überzeugen. Mal sehen, wie sie sich bei "Bachelor in Paradise" schlagen werden.

MG RTL D / Arya Shirazi Philipp Stehler bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Johannes Haller bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Domenico de Cicco bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Christian Rauch bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Marvin Osei bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Oliver Sanne bei "Bachelor in Paradise"



