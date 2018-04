Herrscht zwischen den beiden nun doch wieder rosige Stimmung? In den vergangenen Monaten ging es bei Bonnie Strange (31) und Leebo Freeman drunter und drüber: Nur kurz nach ihrer großen Liebesoffensive verkündeten die beiden Models die Erwartung des ersten gemeinsamen Babys – und nur wenig später deutete alles eine Trennung der Turteltauben an. Nun jedoch die Wende: Leebo ist wieder bei Bonnie in Berlin – und zeigt sich als vorbildlicher Bald-Papa!

Er nimmt seine baldige Rolle ernst: In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Schauspieler jetzt ein verdächtiges Foto. Superlässig posiert der 29-Jährige vor einem weißen Kinderbett. "Papa-Sachen" schrieb er dazu und teilte anschließend ein Video, dass die Umgebung seines Aufenthaltsorts zeigt. Seine Fans sind sicher: Das ist der Ausblick aus Bonnies Apartment! Ist jetzt wirklich wieder alles in Butter zwischen den werdenden Eltern – oder will der tätowierte Hottie nur für die Mama seines Kindes da sein?

Letzteres dürfte wohl eher der Fall sein: Schließlich postete Bonnie noch vor einer Woche ein Statement-T-Shirt mit der Aufschrift "Sowas von Single". Was denkt ihr: Sind Bonnie und Leebo wieder in love oder üben sie schon jetzt das Co-Eltern-Sein?

Instagram / leebothestampede Leebo Freeman, Model und Schauspieler

Anzeige

Instagram / bonniestrange Leebo Freeman und Bonnie Strange

Anzeige

bonniestrange/Instagram Bonnie Strange, April 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de