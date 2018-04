Fan-Girl-Alarm beim ECHO 2018! Heute Abend findet der größte Musikpreis Deutschlands statt. Neben reichlich Show und Musik während der Awardverleihung sorgt Olivia Jones (48), die wohl bekannteste Dragqueen der Nation, für einen legendären Red Carpet-Moment. Als Superstar und Nominierte Kylie Minogue (49) sich auf dem roten – oder in dem Fall goldenen – Teppich für die Fotografen positionierte, konnte die Travestiekünstlerin nicht innehalten und ging vor der Musikerin auf die Knie.

In einem bronzefarbenen Glitzerkleid sorgt Kylie für einen echten Wow-Auftritt beim diesjährigen ECHO. Für noch mehr Aufmerksamkeit als ihr Outfit sorgt allerdings der plötzliche Kniefall von Olivia Jones. Keine Frage: Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin scheint ein echter Fan der 1,52 Meter großen Australierin zu sein. Die nimmt die spontane Aktion des TV-Stars allerdings mit Humor und posiert gemeinsam mit Olivia für die anwesende Presse.

Der ECHO wird übrigens nicht Kylies einziger Auftritt in Deutschland bleiben. Am kommenden Freitag wird die Popikone bei Let's Dance in Köln performen. Die Blondine wird live in der Show ihren Hit "Dancing" aus ihrem neuen Album "Golden" performen.

Andreas Rentz/Getty Images Kylie Minogue beim Echo-Award 2018 in Berlin

Andreas Rentz/Getty Images Sängerin Kylie Minogue und Dragqueen Olivia Jones beim Echo 2018

Florian Ebener/Getty Images "Let's Dance"-Crew nach der dritten Show

