Für sie hat es in der zehnten Folge Germany's next Topmodel nicht mehr gereicht: Nach einem mäßig erfolgreichen Shooting in einem Gymnastik-Reifen und einer eher schwachen Walk-Performance gab Heidi Klum (44) dem "Gucci Gang"-Mitglied Victoria Pavlas (19) nach zehn Wochen den Laufpass. Die Begründung: die Österreicherin hätte zwar Potenzial, schöpfe dieses aber nicht aus und sei nun von der Konkurrenz überholt worden. In den vergangenen Ausgaben war Vici eher wegen ihrer zickigen Art, als ihrer Leistung aufgefallen. Jetzt äußerte sich die Wienerin erstmals selbst zu ihrem Aus – und zeigte sich ganz reumütig!

Auf Instagram meldete sich Victoria jetzt zu ihrem Rauswurf zu Wort. Vor allem ihr Verhalten gegenüber der Konkurrenz sehe sie heute in einem ganz anderen Licht: "Ich weiß, manche Sachen, die ich gesagt und getan habe, waren nicht so toll, aber ich habe aus meinen Fehlern gelernt!", versicherte die 18-Jährige. Außerdem bedankte sie sich bei der treuen Unterstützung ihrer Fans.

Mit dem Modeln möchte Victoria aber auf gar keinen Fall aufhören. Die TV-Beauty hat sich schon so Einiges vorgenommen, wie sie in dem Post weiter verriet: "Das war erst der Anfang meiner Karriere! Seid bereit auf coole YouTube-Videos von mir!" Bei ihrer stolzen Anzahl von 113.000 Followern wird der Start auf der Clipplattform sicher ein Klacks für die extrovertierte Schönheit!

Instagram / victoria.pavlas Victoria Pavlas, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / victoria.topmodel.2018 Victoria Pavlas in Los Angeles, Kalifornien

Instagram / victoria.pavlas Victoria Pavlas, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2018

