Heute Abend heißt es wieder Let's Dance! Zum vierten Mal in dieser Staffel werden sich die Kandidaten der schweißtreibenden Herausforderung auf dem TV-Parkett stellen. Zu den Performances der Tanzpaare gibt es natürlich auch wieder ordentlich was auf die Ohren: Die heutige Show steht ganz im Zeichen der 90er-Jahre. Hits von den Backstreet Boys, Ace of Base und Co. werden dem Publikum mächtig einheizen. Doch welcher Promi wird dank seines tänzerischen Talents am Ende zum Punkte-Glückspilz?

Besonders spannend dürfte wohl das "Alte Männer"-Duell zwischen Ingolf Lück (59) und Thomas Hermanns (55) werden. Für die ehrgeizigen Comedians ist die Tanzshow absolut kein Witz – sie nehmen den Wettkampf besonders ernst und überraschen Woche für Woche mit Top-Leistungen. Auch Judith Williams (45) gehört zu den diesjährigen Favoriten. Für die Die Höhle der Löwen-Unternehmerin erfüllt sich mit ihrer Teilnahme an dem beliebten Format ein Lebenstraum. Schwierigkeiten habe sie aber, wie sie immer wieder betont, trotz guter Bewertungen: Für sie sei es mehr als ungewohnt, die Kontrolle ganz an Tanzpartner Erich Klann (30) abzugeben. Ob sie es heute schafft, sich fallen zu lassen? Judiths Kontrahentin Barbara Meier (31) setzt in dieser Folge aus: Die Rothaarige muss einen traurigen Verlust verarbeiten – und sich bei der für heute angesetzten Beerdigung von ihrer verstorbenen Großmutter verabschieden.

Am Ende des Votings stehen immer wieder Bela Klentze (29), GZSZ-Star Iris Mareike Steen (26) und TV-Koch Chakall. Letzerer konnte sich vergangene Woche gegen Netz-Star Heiko Lochmann (18) durchsetzen. Ob sich der Turbanträger auch heute über ein Ticket in die nächste Runde freuen kann?

