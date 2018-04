Absolutes Let's Dance-Überraschungsei! Jimi Blue Ochsenknecht (26) tanzt in diesem Jahr mit Profitänzerin Renata Lusin (30) beim beliebten RTL-Format um den "Dancing Star"-Titel. Die Jury um Motsi Mabuse (37) ist hell auf begeistert von dem Musiker. Besonders sein feuriger Paso Doble in Show zwei brachte dem 1,92 Meter großen Wahlberliner viel Lob, Standing Ovations und jede Menge Punkte ein. Hat der leidenschaftliche Koch aber auch Chancen auf die Krone?

In diesem Jahr nimmt Tänzerin Isabel Edvardsson (35) – aufgrund ihres wenige Monate alten Sohnes – nicht bei "Let's Dance" teil. Nichtsdestotrotz verfolgt die Neumama die Staffel gespannt und die Performance des Sohns von Natascha (53) und Uwe Ochsenknecht (62) hat nicht nur die Jury umgehauen: "Wer mich total positiv überrascht hat, ist der Jimi Blue. Was für eine Leidenschaft und Hingabe – oh, ich finde das so toll", schwärmt die gebürtige Schwedin im Promiflash-Interview. Die Blondine ist davon überzeugt, dass man sich als Tanztrainer nicht glücklicher schätzen könnte, wenn einen Promi so viel Ehrgeiz und Talent an den Tag legt, wie es der jüngere Bruder von Wilson Gonzalez (28) derzeit zeigt.

Von Show zu Show mausert sich der Schauspieler zum Publikumsliebling. Für Isabel kein Wunder, denn neben seinem Tanztalent bringt der 26-Jährige zwei wichtige Dinge mit: "Jimi hat einfach keine Hemmungen und er und Renata passen einfach auch sehr, sehr gut zusammen." Wenn der Sneaker-Fan so weiter mache, könne er es sogar unter die Top fünf schaffen – davon ist die mehrfache deutsche Meisterin in Standardtänzen überzeugt.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Lukas Schulze / Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2017

Florian Ebener/Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Renata Lusin bei "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Renata Lusin und Jimi Blue Ochsenknecht bei der 3. "Let's Dance"-Show

