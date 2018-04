Sie ist ihre absolute Favoritin! In der vergangenen Episode von Germany's next Topmodel war der Kampf um den Titel für Bruna Rodrigues (24) vorbei: Die gebürtige Brasilianerin musste wegen schwacher Leistungen beim Shooting und Entscheidungs-Walk ihre High Heels einpacken. Nach dem tränenreichen Abschied von ihren neuen Modelfreundinnen ist die 24-Jährige sich jetzt sicher: Diese Kandidatinnen verdienen den großen Sieg im Finale am meisten!

Ob sie mit dieser Prognose wohl richtig liegt? Bild sprach mit der jungen Brünette über ihren traurigen Exit. Obwohl sie ihren eigenen Rausschmiss noch verkraften muss, weiß Bruna schon jetzt, wem sie den Gewinn gönnt: "Toni und Christina sind für mich die perfekten Models!" Mit dieser Einschätzung scheint die Südamerikanerin die Meinung der bisherigen Kunden der Show zu teilen: Toni (18) konnte in den vergangenen Episoden bereits Jobs für Deichmann, ABOUT YOU und Wincent Weiss abräumen, während Christina (21) zudem für das Magazin ELLE shooten durfte.

Obwohl der Traum vom "Germany's next Topmodel" für Bruna nun vorbei ist, will die Beauty die Laufstegstiefel noch lange nicht an den Nagel hängen. "Ich werde auf jeden Fall weitermachen!", war sich die einstige Kandidatin von Thomas Hayo sicher.

Instagram / bruna.topmodel.2018 Bruna Rodrigues und Christina Peno, Kandidatinnen bei "Germany's next Topmodel" 2018

Instagram / toni.topmodel.2018 GNTM-Kandidatin Toni

Instagram / its.brunarodrigues Bruna Rodrigues, GNTM-Kandidatin 2018

